Thema des Tages

„Fit 4 Abi&Study“ vom 10. bis 13. April 2017 an der Hochschule Harz

Wernigerode, 16.01.2017 (newsropa.de) - Mathematik: des einen Freud, des anderen Leid. Die Hochschule Harz fördert in den Osterferien junge Rechenkünstler und hilft jenen, denen Mathematik nicht so leicht fällt. „Fit 4 Abi&Study“ bietet allen Schülerinnen und Schülern der Abiturjahrgänge die Möglichkeit, sich im Rahmen eines viertägigen Intensivkurses in Mathematik vom...mehr