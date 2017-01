Thema des Tages

Chancen und Risiken - Interview mit Prof. Erik Gawel, Energie- und Umweltökonom am UFZ

Leipzig, 22.12.2016 (newsropa.de) - Zum Jahreswechsel tritt die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft. Es soll den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien besser planbar und günstiger werden lassen. Dazu wird der Ausbau an den Umbau des Stromnetzes angepasst. Da von nun an neue Wind- und Solaranlagen über Ausschreibungen erfolgen, warnen...mehr